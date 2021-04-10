Biglia'nın yokluğunda genç Efe 11'de
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Biglia'nın yokluğunda genç Efe 11'de

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Biglia'nın yokluğunda genç Efe 11'de

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a konuk olan Karagümrük'te Arjantinli yıldız Lucas Biglia'nın yokluğunda 18 yaşındaki Efe ilk 11'de sahaya çıktı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a konuk olan Karagümrük'te Arjantinli yıldız Lucas Biglia'nın yokluğunda 18 yaşındaki Efe ilk 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanında boy gösteren Karagümrük'te karşılaşma öncesinde yapılan PCR testleri sonucunda Biglia ve Borini'de pozitif bulguya rastlandığı ve 2 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştı. Biglia'nın yokluğunda orta saha kurgusunun hangi isimlerden oluşacağı merak edilirken, Teknik Direktör Francesco Farioli, altyapıda forma giyen 18 yaşındaki Efe Tatlı'ya formayı verdi. 2018 yılında Galatasaray altyapısına gelen ve 9 ay sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Karagümrük altyapısına transfer olan genç futbolcu, bu sezon ilk kez Süper Lig'de şans buldu.

Teknik Direktör Farioli, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, Efe'nin çok yetenekli olduğunu ve gelecekte Türk futbolunun önemli isimlerinden biri haline geleceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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