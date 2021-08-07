Biga Süt Birliği, afet bölgesine 2 tır yardım gönderdi

Çanakkale'nin Biga Süt Birliği, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afet bölgelerine 2 tır yardım gönderdi.

Çanakkale'nin Biga Süt Birliği, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afet bölgelerine 2 tır yardım gönderdi.

Biga Süt Üreticileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çimen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biga ilçesi Süt Üreticileri Birliği olarak Antalya Manavgat Süt Üreticileri Birliğinden aldığımız bilgiler neticesinde bölgede oluşan yangınlar sebebiyle süt üreticilerinin yanında olabilmek adına yardım tırı gönderilmesine karar verdik. Yeniçiftlik Kooperatifi'mizin üretimini yaptığı paketli mısır sılajı muhafaza kolaylığı ve etkili bir kaba yem oluşu sebebi ile bölgede ki süt üretiminin devamlılığına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Biga Süt Birliği olarak Antalya Manavgat Bölgesine ve Yeniçiftlik Kooperatifi olarak da Muğla'nın Bodrum ilçesine olmak üzere iki adet yardım tırı Çanakkale Biga'dan gönderilmiştir. Bölge üreticilerine kayıpları için sabırlar, yeniden üretime geçebilmeleri için kolaylıklar dileriz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı