Biden, stratejik rezervlerin kullanıma sunulmasıyla ABD'de benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulmasıyla ABD'de petrol fiyatlarında düşüş görüleceğini belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 10 ayda tarihi bir ilerleme kaydettiklerini dile getiren Biden, ama yine de ekonomide zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sıkıntıların tedarik zincirinde aksaklıklara neden olduğunu, bu durumun "kıtlık" endişelerine yol açtığını ve fiyat artışlarına katkıda bulunduğu söyledi.

Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara karşı daha önce alınan önlemlere değinen Biden, limanlardaki yoğunluğun hafifletilmesine yardımcı olmak için ülkenin en büyük limanlarından Los Angeles ve Long Beach limanlarının 7 gün 24 saat çalışmaya başladığını hatırlattı.

Biden, Walmart, Target, Home Depot ve TJ Maxx gibi perakende mağazaların üst yöneticileriyle bir araya geldiğini belirterek, son 3 haftada rıhtımlardaki konteyner sayısının yüzde 33 ve nakliye fiyatlarının yüzde 25 azaldığını, daha fazla malın limanlardan mağaza raflarına daha hızlı ve ucuza taşındığını dile getirdi.

"Daha az arz, daha yüksek fiyatlar anlamına geliyor"

Tüketicilerin karşı karşıya olduğu bir diğer sorunun yüksek benzin fiyatları olduğuna işaret eden Biden, "Bu sadece ABD'de değil, tüm dünyada bir sorun. Benzin fiyatı son zamanlarda Avrupa ve Asya'da rekor seviyelere ulaştı." dedi.

ABD'de ortalama benzin fiyatının galon başına 3,40 dolar olduğunu belirten Biden, benzin fiyatlarının geçmişte de arttığını ve bu durumu yakın zamanda atlatmayı umduklarını ifade etti.

Biden, Amerikalıların yüksek benzin fiyatlarıyla karşı karşıya kalmalarının en büyük nedeninin petrol üreten ülkeler ile büyük şirketlerin talebi karşılamak için petrol arzını yeterince artırmamaları olduğunu belirterek, "Daha az arz, küresel olarak petrol için daha yüksek fiyatlar anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarını düşürmenin yollarını bulmak için diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğünü bildiren Biden, "Bu salgından toparlanırken ihtiyacımız olan arzı sağlamaya yardımcı olmak için ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden şimdiye kadarki en büyük kullanıma sunumu duyuruyorum." diye konuştu.

Petrol şirketlerini hedef aldı

Biden, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Çin'in de rezervlerindeki petrolü kullanıma sunmayı kabul ettiğini belirterek, "Bu koordineli eylem, arz eksikliğiyle başa çıkmamıza, dolayısıyla fiyatların düşmesine yardımcı olacak." dedi.

Bu eylemlerin sorunu bir gecede çözmeyeceğini ancak çok geçmeden benzin fiyatında düşüş görüleceğini vurgulayan Biden, uzun vadede temiz enerjiye geçerek petrole olan bağımlılığı da azaltacaklarını söyledi.

Petrol şirketlerini hedef alan Biden, "Toptan ve perakende benzin fiyatları arasındaki fark geçmiş ortalamalarla uyumlu olsaydı, Amerikalılar şu anda galon başına en az 25 sent daha az ödüyor olurdu. Bunun yerine şirketler aradaki farkı kar olarak cebe indiriyor ve bu kabul edilemez." diye konuştu.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada, ABD yönetiminin yüksek petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı Biden, geçen hafta da akaryakıt fiyatlarında "rekabete karşı" ya da "yasa dışı bir uygulama" olup olmadığının araştırılması için Federal Ticaret Komisyonuna talimat vermişti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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