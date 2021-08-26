Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 1 gümüş madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 1 gümüş madalya

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 1 gümüş madalya
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Almanya'nın Weiden şehrinde devam eden Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Almanya'nın Weiden şehrinde devam eden Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın biathle karışık bayrak yarışının 15 yaş altı kategorisinde Aydan Demiröz-Ahmet Ege Önder ikilisi birinci, 11 yaş altı kategorisinde ise Yaprak Nisa Şentürk-Egemen Özden ikilisi ikinci oldu.

Organizasyon 29 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 1 gümüş madalya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 1 gümüş madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:01:12. #1.16#

title