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Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Ekonomi

Bezelyeyi soğuk vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretimi yapılan bezelyeyi soğuk vurdu.

28.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:34
Bezelyeyi soğuk vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretimi yapılan bezelyeyi soğuk vurdu. Üreticiler, soğuk havalar nedeniyle fidelerin zarar gördüğünü belirterek, "Elyaf ile koruma altına alınan fideleri kurtardık" dedi.

Ödemiş'in Kaymakçı beldesinde bezelye üretimi yapan Mehmet Dönmez, kasım ve aralık aylarında ekimi yapılan bezelyenin bu yılki soğuk havalardan etkilendiğini belirterek, "Rekoltenin düşük olmasını bekliyoruz" diye konuştu. Dönmez şunları söyledi: Kasım ve aralık ayında ekilen bezelyenin hasadını normal zamanda nisan ayı ortalarında yaparız. Kimi üreticiler, her ihtimale karşı bitkiyi elyaf örtü altına alır. Elyaf maliyeti artırır, bu da sermaye ister. Şu an elyaf örtemeyen üreticilerin tarlalarındaki bezelyeler öldü. Elyaf örtebilen üreticiler de az da olsa hasada başladı. Hasadın nisan ayının ortalarında çoğalmasını bekliyoruz ama hava şartları şu an istediğimiz gibi gitmiyor. Sanıyorum bitkinin gelişimi mayıs ayı başına kadar sürecek."

"Hasat arttığında fiyat düşer"

Toptan fiyatın ilk günlerde 6-7 liradan açıldığını belirten Dönmez, "Hasat arttığında fiyat biraz düşer. Eğer 3-5 lira civarında seyrederse üretici kazanır. Aksi takdirde zarar ederiz" diye konuştu. Öte yandan bakla ve bezelye toptancı pazarı olarak kullanılan Kaymakçı Raşit Şen açık pazarında bakla ve bezelye alımı yapan tüccar ve işçiler de korona virüsten dolayı tedirgin olduklarını belirterek, "Evde kal uyarılarına biz uymak istiyoruz ama o zaman bu işleri kip yapacak? Mecburen çalışmak zorundayız. Üretici tarladan hasat etmek, biz de hasat edilen ürünü hallere göndermek zorundayız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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