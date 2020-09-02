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Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı

Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği milyonluk lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

02.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:06

Beyoğlu'nun Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı

LÜKS OTOMOBİLDE 5 LİRADAN KARPUZ SATTI

Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü.

Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KARPUZLARI BIRAKIP KAÇTI

Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.

Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (43)
ADEM: adamın milyonluk arabası var. benimse cebimde sigara param yok ama buraya yorum yazıyoom
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BİZDE OKUYORAK: Bu haberi yaparak adamın çanağına su taşıyorsunuz
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ONUR: kilo 5 yazıyor haberde tanesi 5 diyor ben sadece buna takıldım :)
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