Beymen'den yeni yıla özel hediyeler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beymen'den yeni yıla özel hediyeler

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Beymen'den yeni yıla özel hediyeler

Beymen, yeni yılda hediye almak isteyenlere dünyaca ünlü markaların özel hediye seçeneklerini sunuyor.

Beymen, yeni yılda hediye almak isteyenlere dünyaca ünlü markaların özel hediye seçeneklerini sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, ayakkabı ve çantalardan aksesuarlara, rengarenk berelerden niş parfümlere, özel hediye setlerinden ev ürünlerine, dünyaca ünlü markaların 2021-2022 sonbahar-kış koleksiyonundaki sayısız hediye, Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde alıcısını bekliyor.

Yılbaşı hediyeleri seçilirken Beymen hediye danışmanlarından yardım alınabilirken, "Beymen Adrese Teslim Hizmeti" ile hediyeleri Türkiye'nin her yerine ulaştırmak mümkün oluyor.

Beymen; kadın, erkek ve çocuklara verilebilecek yeni yıl hediyeleri için dünyaca ünlü markaların özel ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Öte yandan, Beymen, 2022'ye "tatlı" bir başlangıç yapmak istenler için çikolatalı portakal dilimlerinden madlene ve el yapımı spesiyal dolgulu çikolatalara farklı gramaj seçeneklerindeki Beymen çikolata çeşitleri, "Beymen kolonya-lokum" ve Beymen Türk kahvesi setleri hazırladı.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title