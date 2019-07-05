Beymen Club 50'nci mağazasını açtı

Beymen Club, 50'nci mağazasını Ankara Gordion AVM'de hizmete sundu.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın geçmişiyle Türk moda sektörünün öncü markalarından olan şirket, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor.

Şirketin Türkiye genelindeki 50'nci mağazası olan Beymen Club Gordion, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor.

Beymen Club Gordion, brüt 280 metrekarelik alanda her gün 10.00-22.00 saatlerinde modaseverlerin hizmetinde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, şirketin yeni mağazalarla büyümeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önde gelen markalarımızdan Beymen Club, 2018 yılını yüzde 44'lük net büyüme performansıyla tamamladı. Mart ayında İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora mağazalarını, mayıs ayında Mersin Forum mağazasını, geçtiğimiz hafta ise İzmir Forum Bornova mağazamızı hizmete sunduk. 5 Temmuz'da açılışını gerçekleştirdiğimiz Beymen Club Gordion ile ülke genelinde 50 Beymen Club mağazasına ulaştık. 2019 yılı boyunca Beymen Club için yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da yeni mağaza açılışlarımız olacak."

Kaynak: AA