Beykan Şimşek, Göztepe yolunda
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Beykan Şimşek, Göztepe yolunda

30.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:56
Beykan Şimşek, Göztepe yolunda

Göztepe, TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Beykan Şimşek ile anlaştı.

Göztepe, TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Beykan Şimşek ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların Beykan ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig takımlarından Göztepe orta sahaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da oynayan orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile anlaştı. 25 yaşındaki futbolcu, Ankara takımı ile olan sözleşmesini feshederek İzmir ekibine 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sağlık kontrolünden de geçen Beykan'ın kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Beykan Şimşek, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu ve Sakaryaspor'da forma giydi. Başarılı futbolcu, Ankaraspor ile bu sezon 15 resmi maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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