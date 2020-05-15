HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Beydağ Barajı'ndan su verme işlemi 10 Haziran'da

2020 sulama sezonu hakkında bilgi veren Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Beydağ Barajı'ndan bölgeye 10 Haziran tarihinden itibaren takviye amaçlı su verileceğini ve bu yılki yağışların Beydağ Barajı'nı dolduracak kadar yeterli olmadığını belirterek, "Şimdiki duruma göre bu...

Beydağ Barajı'ndan su verme işlemi 10 Haziran'da
15.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:21

2020 sulama sezonu hakkında bilgi veren Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Beydağ Barajı'ndan bölgeye 10 Haziran tarihinden itibaren takviye amaçlı su verileceğini ve bu yılki yağışların Beydağ Barajı'nı dolduracak kadar yeterli olmadığını belirterek, "Şimdiki duruma göre bu yılki sulama sezonunda üreticilerimize 15-20 gün kadar su verebileceğiz" dedi.

Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, yağışlar olsa da kurak giden havalar sonucunda Beydağ Barajı'nda beklenilen doluluğun oluşmadığını belirterek "Mart başı itibariyle yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda barajın doluluk oranının 10 milyon metreküp olduğunu tespit ettik. Bu oran, beklentimizin çok altında idi. Şu anki verilere göre barajımızın doluluk oranı 18 milyon metreküp civarındadır. Daha önce yaptığımız açıklamalarda çiftçilerimizin, yaz sezonundaki tarımsal faaliyetlerini ve ekecekleri bitki çeşidini verdiğimiz bu bilgiye göre belirlemeleri gerektiği konusunda uyarmıştık. 2018 yılında 27 milyon metreküp su ile 5824 hektar alanı suladık. 2019 yılında ise 45 milyon metreküp su ile 8961 hektar alanı suladık. Bu yıl, geçen yıllara göre çok daha kurak bir yıl oldu. Beydağ Barajı'ndan bölgeye 10 Haziran tarihinden itibaren takviye amaçlı su verilecektir. Beydağ Barajı rezervuarındaki aktif kullanılabilir su miktarının 15 Mayıs tarihi itibarı ile 18 milyon metre küptür. Bunun 3 milyon metre küpü canlı hayatın devamı için baraj havzasında kalması gerekiyor. Buna göre 15 milyon metre küp takviye amaçlı sulama suyu verilecektir" diye konuştu.

Bademli'de sulama sezonu başladı

Öte yandan, ileri zamanlarda artan suyun Beydağ Barajı'nda bağlanması düşünülen Bademli Barajı'nda sulama sezonu başladı. Ölçülebilir oluşuyla suyun her damlasına sahip çıkan sayaçlı sistemin kullanılacağı sulama sezonunda üreticiler, baraj suyundan daha uygun fiyatla yararlanabilecek. Yeni sistemle sağlanacak tasarruf sayesinde sulama yapılan gün sayısının artırılması hedefleniyor. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yıldız tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Geçen yıl sulama sezonu ile başlatılan ve tüm hidrantlarda yaygınlaştırılan akıllı kartlı sayaçlarla üreticiler, ölçülebilir ve hesaplı sulama yapacak. Suyun israfını önleyerek tasarrufla sulama sezonunun uzamasını sağlayacak yeni sistemde üreticiler, dekar başına 250 metreküp su kullanabilecek. Üretici, akıllı kartla çalışan sayaçlı sistem sayesinde tükettiği kadar suyun ücretini ödeyecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün belirlediği tarifeye uygun olarak Ödemiş Belediye Meclisi kararıyla dekar başı sulama ücreti 0.11 TL olarak belirlendi. Buna göre üreticiler, modern sulama teknikleriyle sulama sezonu boyunca dekar başına ortalama 27 TL sulama ücreti ödeyecek. Avantajlı fiyatla sulama yapacak üreticiye destek sağlanmış olacak."

"Tedbirlerimizi almak zorundayız"

"Bu zor günlerde üretimden kopmayan hemşehrilerimize sulamada bir nebze de olsa destek vermek istiyoruz" diyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, "Mevsimlerin kurak geçtiğini üzüntüyle görüyoruz. Tedbirlerimizi almak zorundayız. Yeraltı su seviyelerimizin durumu ortada. Yarın çok geç olmadan bugün aklın ve bilimin ışığında çözümler üretme noktasındayız. Bademli Barajımızda sulama sezonu öncesi arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yaptılar. Bu sezondan itibaren akıllı kartlı sayaçlı sistem tüm hidrantlarda kullanılacak" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Ekonomi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ekonomi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor Ekonomi
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Hatice Çarpar Jennifer Lopez Michael Jackson
Spor Tamer Tuna Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beydağ Barajı'ndan su verme işlemi 10 Haziran'da - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:48:39. #1.14#
title