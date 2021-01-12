Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı

12.01.2021 17:54 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:06
Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı

Ünlü spor spikeri Ertem Şener'in yeni adresi tv100 oldu. Son olarak Beyaz TV'de çalışan Şener'in geçtiğimiz yıl kanaldan kovulduğu iddia edilmişti. Ancak spor spikeri bu iddiaları yalanlamıştı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Beyaz TV'den ayrılan spor spikeri Ertem Şener, tv100 ile anlaşma sağladı.

Şener, tv100 kanalında "VAR Odası" isimli yeni bir program yapacak. Her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 23.30'da başlayacak programda Ümit Özat, Deniz Ateş Bitnel, Bışar Özbey ve Evren Turhan yorumlarıyla yer alacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yeni kanalını kişisel Instagram hesabından duyuran Ertem Şener, "Yeni program adımız Tv100 ekranlarında "VAR ODASI"... Tu¨rkiye, Var Odası'na girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar gu¨nleri sizlerle beraberiz. Kaldıgˆımız yerden devam" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı

KOVULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Ünlü spikerin "Derin Futbol" ve "Beyaz Futbol" programlarını sunduğu Beyaz TV'den kovulduğu iddia edilmişti. Ertem Şener, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben istifa ettim" ifadesini kullanmıştı.

Haber Yorumları (3)
MUSTAFA40: para para para paraparapara, varliğı bir dert yokluğu yarRa
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ROK: Bışar özbey kimdir kardeşim. Ertem sen alman filimleriyle büyüdün bu kadro iş yapmaz
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ERTO: Beyaz futbola dön Kültürlü ertteeeemmmm,
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin İrem Derici Ajda Pekkan Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 18:52:07. #1.15#
title