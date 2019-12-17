: Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı

17.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:25

Amerikan beyaz eşya üreticisi Whirlpool, yangın çıkarma riski nedeniyle İngiltere'de Hotpoint ve Indesit marka 500 binden fazla çamaşır makinesini geri çağırma kararı aldı. Makinenin yangın riski, kapak kilidi sisteminin aşırı ısınmasından kaynaklanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, arızanın Ekim 2014'ten sonra satılan makinelerin yüzde 20'sini kapsadığı belirtildi.

'79 YANGINA NEDEN OLDU'

Açıklamada, şirketin teknik ekipleri tarafından tespit edilen hatanın şimdiye kadar 79 yangına neden olduğu kaydedildi. Bununla birlikte bu yangınların hiçbirinin ağır hasar ya da ciddi yaralanmaya yol açmadığı ifade edildi. Şirketin açıklamasına göre arızalı makineler tamir edilecek ya da değiştirilecek.

AYNI MARKA, DAHA ÖNCE DE ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Whirlpool daha önce de yine yangın çıkarma tehlikesi nedeniyle İngiltere'de 11 yıldan beri piyasada olan çamaşır kurutma makinelerini geri çağırmıştı. Şirket bu kararı dört yıl sonra düzenleyici kurumun müdahalesiyle almıştı.

WHIRLPOOL NEDİR?

Whirlpool Corporation, Benton Charter Township, Michigan, ABD merkezli bir Amerikan çok uluslu üretici ve ev aletleri pazarlamacısıdır. Fortune 500 şirketinin dünya çapında yaklaşık 21 milyar dolar, 92.000 çalışanı ve 70'den fazla üretim ve teknoloji araştırma merkezi geliri bulunuyor.

Haber Videosu