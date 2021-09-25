Beyaz altında hasat başladı, üretici ANTBİRLİK fiyatını bekliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 17 bin dekar alanda pamuk üretimi yapan 260 çiftçi, ilk hasada başladı. Bu yılki verimden memnun kaldıklarını belirten üreticiler, Antbirlik'in belirleyeceği pamuk fiyatlarını bekliyorlar.

Kundu Mahallesi'nde sezonun ilk pamuk hasatlarını gerçekleştiren üreticiler Yetkin Yıldırım ve Mehmet Manavuşak, Antalya'daki hava şartlarının kurak gitmesi sebebiyle ürünlerin erken olgunlaştığını dile getirdi. 35 yıldır pamuk üreticiliği yapan Yetkin Yıldırım, "Pamuktan aldığımız verim bu sene iyiydi. 140-150 dönümlük pamuk arazim var. Hasattan 400-450 kilo civarında pamuk elde ediyoruz. Bu sene gübre ve ilaç fiyatları geçen yıla oranla 2-2,5 kat arttı. Fiyatların güzel olmasını istiyoruz. 8-10 lira gibi bir fiyat açıklandı ama biz 10 liradan satılmasını istiyoruz. 10 liradan satılırsa mağdur olmayacağız" ifadelerinde bulundu.

Tarım maliyetlerinin artmasıyla bu sene ekim alanlarının düştüğünü kaydeden Mehmet Manavuşak, "Maliyetlerden dolayı bu sene ekim alanlarımızı biraz düşürdük. Bu sene girdiler yüzünden 300 dekar kadar alana ürün ektik. Geçen sene almış olduğumuz gübreyle bu seneki gübre fiyatları arasında çok büyük fiyat farkları var. 90 liraya aldığım ürünü bu sene 198 liraya aldım. Bu maliyetlerin altından kalkacak gibi değiliz. Böyle giderse üretim daha da düşecek gibi görünüyor. Üretimin düştüğü bu yıldan belliydi" dedi.

"Makineler olmasaydı kimse pamuk ekmezdi"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarım sektörüne de kolaylıklar sağlandı. Eskiden 100-150 kişinin çalışmaya geldiğini belirten Mehmet Manavuşak, "Günümüzde makineler çıkmış olmasaydı, kimse pamuk ekmezdi. Artık 2 işçiyi bile bulamıyoruz" dedi. - ANTALYA