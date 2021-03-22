Beste Naz Süllü kimdir?

Beste Naz Süllü kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Finans dünyasında adından bahsettiren isimlerden olan Beste Naz Süllü, kripto para borsasıyla da yakından ilgili isimlerden biri. İşte Beste Naz Süllü'nün hayatı ve biyografisi!

BESTE NAZ SÜLLÜ KİMDİR?

Gencfinans.com 'un kurucusu M.Beste Naz Süllü 1990 İzmir doğumlu.

2008 yılında İzmir Atatürk Lisesini, 2013 yılında ise Doğuş üniversitesi Ekonomi ve Finans (ing.) bölümünü %100 başarı bursu ile bitirdi. Bitirme Tezini 'Teknik Analiz Kuralları , Formül oluşturma ve Sistem Test Etme' üzerine yazmıştır.

TedX konuşmalarında yer alan isimlerden biri olan Beste Naz Süllü, 2019 En İyi Genç Ekonomist Ödülü'nü kazandı. Şu anda ICRYPEX Kripto Para Borsasında araştırma müdürlüğü görevini yürütüyor.