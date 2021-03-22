Beste Naz Süllü kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beste Naz Süllü kimdir?

22.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:43
Beste Naz Süllü kimdir?

Genç ekonomist ödülü kazanan Beste Naz Süllü hakkında Beste Naz Süllü kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Başarılı eğitim hayatının ardından önemli işlerin altına imzasını atan Beste Naz Süllü kaç yaşında, nereli?

Beste Naz Süllü kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Finans dünyasında adından bahsettiren isimlerden olan Beste Naz Süllü, kripto para borsasıyla da yakından ilgili isimlerden biri. İşte Beste Naz Süllü'nün hayatı ve biyografisi!

BESTE NAZ SÜLLÜ KİMDİR?

Gencfinans.com 'un kurucusu M.Beste Naz Süllü 1990 İzmir doğumlu.

2008 yılında İzmir Atatürk Lisesini, 2013 yılında ise Doğuş üniversitesi Ekonomi ve Finans (ing.) bölümünü %100 başarı bursu ile bitirdi. Bitirme Tezini 'Teknik Analiz Kuralları , Formül oluşturma ve Sistem Test Etme' üzerine yazmıştır.

TedX konuşmalarında yer alan isimlerden biri olan Beste Naz Süllü, 2019 En İyi Genç Ekonomist Ödülü'nü kazandı. Şu anda ICRYPEX Kripto Para Borsasında araştırma müdürlüğü görevini yürütüyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Binnur Kaya Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beste Naz Süllü kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:48:23. #1.14#
title