Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza
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Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza

Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, polisin eve yaptığı baskında, avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşuna el koyuldu.

OSMANİYE'de, polisin eve yaptığı baskında, avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşuna el koyuldu. Gözaltına alınan, kuşların satışını yapan Suriye uyruklu N.S.'ye 120 bin TL ceza kesildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, Toprakkale ilçesinde nesli tükenmekte olan kuşların satışının yapıldığına ilişkin bilgi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2 katlı evin zemin katına kurulan kuş kafesinde, avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşu ele geçirdi. El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ayrıca düzenlenen operasyonda yakalanan ev sahibi Suriyeli N.S. gözaltına alınırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 120 bin TL ceza uygulandı.


Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza
Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza
Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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