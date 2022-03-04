Beşiktaşlılar çıldıracak! Gedson Fernandes'ten Galatasaray soyunma odasında olay itiraf - Haberler

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Beşiktaşlılar çıldıracak! Gedson Fernandes'ten Galatasaray soyunma odasında olay itiraf

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 yendiği karşılaşmanın ardından Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımın soyunma odasında çarpıcı ifadeler kullandı. Gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek Portekizli yıldız, eski takım arkadaşlarının "Neden Galatasaray'a gelmedin" sorusuna, "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar." dedi.

Ara transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Gedson Fernandes'i siyah-beyazlılar kadrosuna katmıştı. Şu anda Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Portekizli yıldız, Galatasaray'a 4-2 kaybettikleri maçın ardından sarı-kırmızılıların soyunma odasında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Beşiktaşlılar çıldıracak! Gedson Fernandes'ten Galatasaray soyunma odasında olay itiraf

"BENİ ALMADILAR"

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın soyunma odasına giden ve eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Portekizli futbolcu "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar..." dediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Gedson Fernandes için "İsteseydik alırdık" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

emre karakuş:

yooo beşiktaşlıyım hiçte çıldırmadım aksine onu bize kazandıran yönetime tşk ederim gs nin gedsonun sol bacağı etmeyen nelson a 7 morutan ve cicaldao ya 6 milyon avro verdiğini görüpte gedsonu ileriye dönük bir transfer olarak alması çok akıllıca

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