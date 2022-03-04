Beşiktaşlılar çıldıracak! Gedson Fernandes'ten Galatasaray soyunma odasında olay itiraf

Ara transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Gedson Fernandes'i siyah-beyazlılar kadrosuna katmıştı. Şu anda Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Portekizli yıldız, Galatasaray'a 4-2 kaybettikleri maçın ardından sarı-kırmızılıların soyunma odasında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"BENİ ALMADILAR"

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın soyunma odasına giden ve eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Portekizli futbolcu "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar..." dediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Gedson Fernandes için "İsteseydik alırdık" ifadelerini kullanmıştı.

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