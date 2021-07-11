Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Luuk de Jong'u istiyoruz

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Erdal Torunoğulları, Hollandalı forvet Luuk de Jong 'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Luuk de Jong'u istiyoruz, doğru. Bu operasyonu bitirebilir miyiz? Bazı şartlara bağlı. Kiralık ya da bonservisiyle olabilir" ifadelerini kullandı.