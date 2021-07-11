Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Luuk de Jong'u istiyoruz
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Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Luuk de Jong'u istiyoruz

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Beşiktaş Kulübü yöneticisi Erdal Torunoğulları, Hollandalı forvet Luuk de Jong 'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Luuk de Jong'u istiyoruz, doğru. Bu operasyonu bitirebilir miyiz? Bazı şartlara bağlı. Kiralık ya da bonservisiyle olabilir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Sevilla'nın golcüsü Luuk de Jong'u transfer etmek için resmen girişimlere başladı. Siyah-beyalı kulübün yöneticisi Erdal Torunoğulları, yıldız futbolcu için harekete geçtiklerini doğruladı.

"KİRALIK YA DA BONSERVİSİYLE OLABİLİR"

İspanyol basınına özel açıklamalarda bulunan Erdal Torunoğulları, "Luuk de Jong'u istiyoruz, doğru. Bu operasyonu bitirebilir miyiz? Bazı şartlara bağlı. Kiralık ya da bonservisiyle olabilir" dedi. 27 Ağustos'ta 31 yaşına girecek olan De Jong'un Türkiye'ye transfer konusuna soğuk bakmadığı ve Beşiktaş'tan maaş anlamında da önemli bir teklif aldığına vurgu yapıldı. Beşiktaş'ın teklifini değerlendiren Sevilla'nın ise siyah beyazlılara kısa süre içerisinde dönüş yapacağı bildirildi. Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı Luuk de Jong, İspanyol temsilcisinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp 5 asistle oynadı.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Luuk de Jong'u istiyoruz
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