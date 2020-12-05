Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
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Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi

05.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:11

Beşiktaş, gündeminde eski futbolcusu Dusco Tosic'i aldı. Siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Sırp futbolcuyla otel transfer görüşmesi yaptı. Gizli yapılan görüşmenin görüntüleri basına sızdı.

Beşiktaş'ta yeniden Sırp savunmacı Dusko Tosic sesleri yükselmeye başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre, siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Kasımpaşa maçı öncesi bir otelde Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile biraraya gelip transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin gizli görüşmesinin fotoğrafı sosyal medyaya da sızdı.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi

ÇİN'DEKİ KARİYERİNİ SONLANDIRMIŞTI

35 yaşındaki Sırp savunmacı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından futbol hayatını sürdürdüğü Çin'in Guangzhou takımından ayrıldığını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 100 MAÇA ÇIKTI

2012 yılında Gençlerbirliği ile Türkiye kariyerine başlayan Dusko Tosic, 2015 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 2018 yılına kadar forma giydi. Tecrübeli savunmacı, siyah beyazlılarda yer aldığı 100 maçta 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
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