Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile Avrupa'dan 3 kulüp ilgileniyor

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Rıdvan Yılmaz, Almanya'dan Schalke 04 ve Werder Bremen ile Portekiz'den Benfica'nın radarına girmeyi başardı. Avrupa devlerinin kısa süre içerisinde siyah beyazlı kulüple temasa geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç futbolcu Rıdvan Yılmaz için üç Avrupa kulübü devreye girdi.

Almanya'dan Schalke 04 ve Werder Bremen ile Portekiz'den Benfica'nın 19 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Üç kulübün devre arasında Beşiktaş'a teklif yapması bekleniyor.

19 yaşındaki futbolcuya sürekli şans vererek gelişimine önemli katkı sağlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa mücadelesinin ardından oyuncusunu onore etmeye devam etti.

SERGEN YALÇIN, RIDVAN'DAN MEMNUN

Sergen Yalçın'ın, iyi bir maç çıkaran oyuncusuna, "Senden çok memnunum. Bu performansını devam ettirirsen A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda sen de olursun" diyerek motive ettiği bildirildi.