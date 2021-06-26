Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
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Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor

Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala, Muay Tahi Hocası Muhammed Özler kontrolünde sezona hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala, Muay Tahi Hocası Muhammed Özler kontrolünde sezona hazırlanıyor. Kum torbasına tekme atan, boks eldivenleri ile çalışan N'Sakala, Şampiyonlar Ligi ve sezona bomba gibi hazırlandığını söyledi.

Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala, Alanya'da Muay Tahi sporu yaparak formunu koruyor. Her gün sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapan N'Sakala'nın kondisyon hocası ise uzun süre Hollanda'da bu sporu yapan Muay Tahi Antrenörü Muhammed Özler. N'Sakala'nın bundan 4 yıl önce Alanyaspor'da iken kendisine geldiğini belirten Özler, "İki yıldır kendisi ile güç, kondisyon, kros ve direnç antrenmanları yapıyoruz. Beşiktaş'a transferinin ardından tatil için Alanya'ya geliyor ve tatil süresince günde çift antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendisi çok disiplinli bir sporcu" dedi.

Antrenmanın başında ısınma hareketleri yapan Sakala, sonrasında ise adeta bir muay tahi sporcusu gibi kum torbasına tekme ve yumruk attı. - ANTALYA

Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor
Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaşlı N'Sakala Alanya'da Muay Tahi yaparak sezona hazırlanıyor - Haberler Spor
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