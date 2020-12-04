Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz
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Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz

04.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:58
Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz

Süper Lig'de 9 hafta sonra golle buluşan Beşiktaşlı Bernard Mensah'tan Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mensah, paylaşımındaki kartal pozuyla yaptığı gol sevincinin yer aldığı fotoğrafın altına "Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz" notunu düştü.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Bernard Mensah'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Süper Lig'de 9 hafta sonra golle buluşan Ganalı orta saha oyuncusu, kartal pozuyla yaptığı gol sevincinin yer aldığı fotoğrafını paylaştı ve görselin altına "Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz" notunu düştü.

BİNLERCE YORUM ALDI

26 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı takipçiler tarafından kısa sürede binlerce yorum aldı. Bernard Mensah'ın Instagram'da 141 bin takipçisi bulunuyor.

Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz

GOL NASIL OLDU?

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan hızla içeri sokulan Aboubakar'ın son çizgiden kale ağzına doğru çevirdiği topu Ramazan sektirdi. Gerilerden gelen Mensah altı pas çizgisinin gerisinden sert bir vuruşla boş ağları sarsmayı başardı.

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