HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sağ bekte bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de rota eski futbolcusu Gökhan Gönül'e çevrildi. Milli futbolcunun sarı lacivertli kulübe geri dönmeye sıcak baktığı ve kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediği öğrenildi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:10

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.

Hürriyet'in haberine göre, 22 yaşında geldiği Fenerbahçe'den, eski başkan Aziz Yıldırım'ın mali kongredeki "Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum" sözlerinden sonra kopup Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül, yeniden sarı lacivertlilere çok yakın.

O gittikten sonra sağ bekte 4 yılda 6 oyuncu denenmesine rağmen yeri bir türlü doldurulamadı. Öyle ki bu süreçte sarı lacivertliler sağ bekte Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Dirar, Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan'ı kullansa da bu oyuncuların hiçbirinin unutturamadığı tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe yönetimi de yıldızlaştığı yerde noktayı koyma şansı tanımak için kapıyı aralık tutuyor.

TARAFTAR CANER ERKİN'E SICAK BAKMIYOR

Sosyal medyada uzun zamandır "Yuvaya dönüyorlar" söylentileri tartışılırken, taraftarlar Gökhan'ın yeniden formayı giymesine sıcak baksa da Kadıköy'de Beşiktaş taraftarını diz çökerek selamlaması unutulmayan Caner istenmeyen adam rolünde. Ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmeyen, Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra sevinmeyen, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmayan 35 yaşındaki futbolcu 2 yıl daha oynadıktan sonra futbolu 'Fenerbahçeli Gökhan' olarak gönül bağı olduğu kulübüyle noktalamayı istediği de edinilen bilgiler arasında.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti Spor
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi Spor
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Spor
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor Spor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun? Spor
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı Spor
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler...
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sinem Kobal Fahriye Evcen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Metin Oktay Lionel Messi Bülent Uygun Loris Karius
Daha Fazla Mayıs Çocuk Kuaför Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 19:12:13. #1.15#
title