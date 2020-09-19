Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor
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Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor

Beşiktaş'ın yüksek maaşı nedeniyle kadrosunda düşünmediği Hırvat stoper Domagoj Vida, İtalyan devi Roma'ya transfer oluyor.

19.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:38

Süper Ligin 2. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, yüksek maliyeti nedeniyle takımda düşünmediği Hırvat stoper Domagoj Vida'yı İtalya'ya gönderiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Domagoj Vida Roma'ya transfer oluyor. İstanbul'a kamp kuran İtalyan devi, deneyimli savunma oyuncusuna yıllığı 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

BONSERVİSSİZ VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan, Beşiktaş'ın iki yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Vida'yı bonservissiz vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Vida için üç gündür İstanbul'da olan yetkililerin en kısa zamanda resmi imzayı attırmayı hedeflediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi de Vida'yı teklifi kabul etmesi yönünde ikna etmeye çalışıyor.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

31 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlıların bu sezonki üç resmi karşılaşmasında forma giydi ve toplamda 270 dakika sahada kaldı.

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor
Haber Yorumları (2)
DÜŞÜNEN İNSAN: yalanınızı sevim sizin vida gitmez
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ÖMER: Bizim Türk takımlarının yöneticileri gerçekten hiçbirşeyden anlamıyor. BJK ŞLde başarılı olduğu sene o kadar yüksek teklifler geldi satmadılar. Hiçbir oyuncu alternatifsiz değil değerini buldu mu göndereceksin
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