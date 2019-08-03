Beşiktaşlı basketbolcu Burak Can Yıldızlı ameliyat edildi
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti Burak Can Yıldızlı, burnundan ameliyat edildi.
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti Burak Can Yıldızlı, burnundan ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun, Acıbadem Bakırköy Hastanesinde burun eti küçültme ameliyatı geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve Burak Can Yıldızlı'nın taburcu edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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