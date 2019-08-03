Beşiktaşlı basketbolcu Burak Can Yıldızlı ameliyat edildi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti Burak Can Yıldızlı, burnundan ameliyat edildi.

3.08.2019 16:35
Beşiktaşlı basketbolcu Burak Can Yıldızlı ameliyat edildi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti Burak Can Yıldızlı, burnundan ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun, Acıbadem Bakırköy Hastanesinde burun eti küçültme ameliyatı geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve Burak Can Yıldızlı'nın taburcu edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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