Al Nassr, Beşiktaş'lı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor Al Nassr'ın Adem Ljajic için Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulundu öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinde yetkililerinde 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye uğraştığı belirtildi.

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'ın geleceği merak konusu olan Adem Ljajic için Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öne sürüldü. Bunun yanı sıra Al Nassr yetkililerinin 28 yaşındaki Sırp orta sahayı ikna etmeye uğraştığı da gelen bilgiler içerisinde yer aldı.

TORINO'DAN GELMİŞTİ

Beşiktaş 2 sezon önce Torino'dan transfer ettiği Ljajic için toplam 7 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

2 SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Adem Ljajic'in 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

29 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 29 maça çıkan Ljajic, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı ve 7 de asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet