Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor mücadelesi öncesinde Sergen Yalçın ile 2 yıllık yeni kontrat imzalamak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile mukavele konusunu Trabzonspor karşılaşması öncesi halletmeyi planlayan Beşiktaş, 6 milyon TL alan başarılı teknik adama yeni bir rakam teklif edecek.

Beşiktaş'ın başına geçtiği günden bu yana kısıtlı imkânlara rağmen başarılı bir grafik sergileyen teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun ilk devresini lider kapatmayı başardı. Deneyimli çalıştırıcıya Konyaspor ve Gaziantep FK yenilgilerinin ardından "Sözleşmeni yenileyelim" teklifi yapan yönetim, "Önce takımı toparlayalım, önümüzü görelim, mukavele kolay" yanıtı almıştı.

Gelinen noktada zirveye kurulan ve şampiyonluk için mücadele veren Beşiktaş'ta, bu hafta yönetim ve Sergen Yalçın bir araya gelerek yeni mukaveleyi Trabzonspor maçı öncesi imzalamak için görüşme gerçekleştirecek.

MAAŞI DA İYİLEŞTİRİLECEK

Sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere Yalçın ile 2 yıllık yeni kontrata imza atılacak ve 2023'e kadar birlikte yola devam edilecek. Başarılı hocanın 6 milyon TL olan yıllık maaşı da iyileştirilecek.

Sergen Yalçın'ın herhangi bir rakam konuşmadığı, yönetimin kendi belirleyeceği ücreti hocaya sunacağı kaydedildi. (Sabah)