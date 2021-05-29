Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yaptığı pazarlıktan artık yoruldu

Siyah-Beyazlılar ile Vincent Aboubakar arasında bir türlü anlaşma sağlayamıyor. Kamerunlu golcü, 2.5 milyon euronun aşağısına imza atmamak için diretiyor. Beşiktaş'ın çıktığı son rakam ise 1.8 milyon euro. Başkan Çebi, "Aboubakar için dengeyi bozamam" diyerek son kapıyı da kapattı. Aboubakar, önerilen paraya oynamazsa başka adaylara bakılacak.