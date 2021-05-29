Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yaptığı pazarlıktan artık yoruldu
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Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yaptığı pazarlıktan artık yoruldu

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Siyah-Beyazlılar ile Vincent Aboubakar arasında bir türlü anlaşma sağlayamıyor. Kamerunlu golcü, 2.5 milyon euronun aşağısına imza atmamak için diretiyor. Beşiktaş'ın çıktığı son rakam ise 1.8 milyon euro. Başkan Çebi, "Aboubakar için dengeyi bozamam" diyerek son kapıyı da kapattı. Aboubakar, önerilen paraya oynamazsa başka adaylara bakılacak.

Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar, yeni mukavele için diretiyor. 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi, Beşiktaş ile girdiği kıran kırana pazarlıkta geri adım atmıyor. Kapıyı 3'ten açan Aboubakar cephesi, en son 2.5 milyon euroya indi. Ancak Beşiktaş'ın kararı net.

"DAHA FAZLASI OLMAZ"

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, "Aboubakar iyi çocuk ama kulübün şartlarını düşünmek zorundayım. Bizim istediğimize olur, daha fazlası olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Aboubakar, istediği paradan aşağıya inmezse başka forvetlere bakılacak.

Beşiktaş yönetimi Aboubakar ile yaptığı pazarlıktan artık yoruldu
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