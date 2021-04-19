Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir
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Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir

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Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer, Avrupa Süper Ligi'nden Beşiktaş'a teklif gelebileceğini açıkladı. Sümer, Twitter'daki sohbet odasında, "Son beş yıldaki puan ortalamasına göre Türkiye'den Beşiktaş'a davet gelebilir. Şu anda gidip gitmeme konusunda kaos var. Dünya futbolu baştan aşağı değişebilir" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Sümer, Beşiktaş'ın puanlarına bakıldığında Avrupa Süper Ligi'nden davet alabileceğini söyledi. Sümer, ""Son beş yıldaki puan ortalamasına göre Türkiye'den Beşiktaş'a davet gelebilir, şu anda gidip gitmeme konusunda büyük bir kaos var. Dünya futbolu baştan aşağı değişebilir. Bu karar çok büyük bir olay" ifadelerini kullandı.

"RESMİ BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Sümer, fikstürdeki için de TFF'ye başvuruda bulunulduğunu belirtti. Sümer, "Kayserispor maçını 23 Nisan Cuma günü yerine 24 Nisan Cumartesi'ne alınmasını istedik, resmi başvurumuzu yaptık. Bu yönde karar çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

72 SAAT ARAYLA İKİ MAÇ

Süper Lig'in daha önce açıklanan takvimine göre Beşiktaş, önce 36. hafta maçında 20 Nisan Salı günü saat 19.00'da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar bu mücadeleden 72 saat sonra da 23 Nisan Cuma saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk edecek.

Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir
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Haber Yorumları (1)
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