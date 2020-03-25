Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takıma yapılan koronavirüs testi sonrası kamuoyunu bilgilendirdi. Dalgakıran, "Kulübümüzde yapılan testler sonrasında koronavirüs tehlikesine rastlanmadığını ve böyle bir tehdit olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Tivibuspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, "Başkan ile toplanıp bir fikir alışverişinde bulunmadık ama son 5 yılın ortalaması alınarak, UEFA'ya gidilecek takımlar belirlenebilir ya da şartlar müsait olunca, 3-4 ay sonra hızlı bir play-off mücadelesi verilebilir. Şu anda ligin uzun süre oynanmayacağını görüyoruz. Beşiktaş büyük bir kulüp, gitmek isteyene hiçbir zaman kal demeyiz, her türlü kolaylığı gösteririz, başımızın üstünde yerleri var" dedi.

"KARARLARA UYMAKLA MÜKELLEFİZ"

Dalgakıran, "Kulübümüzde yapılan testler sonrasında koronavirüs tehlikesine rastlanmadığını ve böyle bir tehdit olmadığını söyleyebilirim. Büyük bir felaketle karşı karşıya dünya. Henüz başındayız. Ümit ediyoruz hepimiz bu beladan bir an evvel kurtuluruz.Kararlara uymakla mükellefiz, Türkiye'de TFF, Avrupa'da UEFA'dan adaletli bir karar oluşturulabileceğini düşünüyoruz. Salgın ortamında toplu seyir ve mücadele olan yerlerin, çok büyük bir hızla toparlanıp eski haline döneceğini düşünmek, biraz saflık olur ve mutlaka bir takım fedakarlıklar herkes tarafından yapılacak" açıklamasında bulundu.