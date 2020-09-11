Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya lisans çıkarmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya lisans çıkarmayacak

Beşiktaş, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Francisco Montero'ya lisans çıkarmamaya karar verdi. Siyah beyazlılarda öncelik, gelecek yabancı oyuncularda olacak.

11.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:44

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, yeni transfer Francisco Montero'ya lisans çıkarmama kararı aldı. Bununla birlikte İspanyol futbolcu, bordo mavililere karşı forma giyemeyecek.

Siyah beyazlılar, önceliği kadroya dahil olacak yabancı futbolculardan kullanacak. Genç oyuncuya harcama limitine takılmaması durumunda lisans çıkarılacağı öğrenildi.

21 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu, Atletico Madrid'den transfer edilmişti.

TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK

Beşiktaş, ligini ilk haftasında 13 Eylül pazar günü saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak.

Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya lisans çıkarmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Barış Falay Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Eylül Fransa Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya lisans çıkarmayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 18:52:07. #1.15#
title