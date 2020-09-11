Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya lisans çıkarmayacak
Beşiktaş, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Francisco Montero'ya lisans çıkarmamaya karar verdi. Siyah beyazlılarda öncelik, gelecek yabancı oyuncularda olacak.
11.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:44
Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, yeni transfer Francisco Montero'ya lisans çıkarmama kararı aldı. Bununla birlikte İspanyol futbolcu, bordo mavililere karşı forma giyemeyecek.
Siyah beyazlılar, önceliği kadroya dahil olacak yabancı futbolculardan kullanacak. Genç oyuncuya harcama limitine takılmaması durumunda lisans çıkarılacağı öğrenildi.
21 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu, Atletico Madrid'den transfer edilmişti.
TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK
Beşiktaş, ligini ilk haftasında 13 Eylül pazar günü saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak.