Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! "Önce Beşiktaş vardı" detayı beğeni topladı
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Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! "Önce Beşiktaş vardı" detayı beğeni topladı

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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Boğaz'da düzenlenen lansmana başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra futbolculardan Necip Uysal, Mehmet Topal ve Atiba katıldı. İç saha formalarının ense kısmında yazan "Önce Beşiktaş vardı" sloganı taraftardan tam puan aldı.

Beşiktaş, 2021-2022 sezonu formalarını Boğaz'da yaptığı etkinlikle yeni sezon formalarını tanıttı. Formaların en kısmında yer alan detay ise taraftarların beğenisini kazandı.

SLOGANA BEĞENİ YAĞDI

Yeni sezon formalarının ense kısmında yazan, "Önce Beşiktaş vardı" sloganı taraftarlardan övgü topladı. Birçok taraftar yeni formaları beğendi. Beğenmeyen taraftarlar ise sadece bu slogan için bile formanın alınmaya değer olduğunu belirten yorumlarda bulundu.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları:

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
İç saha.
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
İç saha formasında yer alan "Önce Beşiktaş vardı" detayı.
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
Deplasman.
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
Alternatif forma.
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