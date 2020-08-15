HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş, Welinton'u ikna etti!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını ısrarla istediği Welinton'u ikna etmeyi başardı.

15.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:24

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını ısrarla istediği Welinton'u ikna etmeyi başardı.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kısa süre önce yapılan görüşmede, "Devre arasında Fenerbahçe beni istemiş, senelik de 1.5 milyon euro önermişti" diyerek Beşiktaş'ın yaptığı 650 bin euro'luk teklifi reddetmişti. Ancak Kartal, transferi kendi istediği şartlarda sonuçlandırdı.

Siyah-beyazlılar Welington konusunda çok fazla açılmadı. Brezilyalı oyuncuya 200 bin euro daha zam yaptı ve 850 bin euro'ya işi bitirdi. Brezilyalı oyuncunun da çok daha fazla şansı kalmadığı için Beşiktaş'a 'evet' dediği ifade edildi.

Yönetim, aynı bölgede görev yapan Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayırmak için, hem oyuncular hem de menajerleriyle iki gündür görüşmelerini devam ettiriyor. (Fotomaç)

Beşiktaş, Welinton'u ikna etti!

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Güncel
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Güncel
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Yaşam
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Aamir Khan Sezen Aksu Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Genç Antalya Ağustos
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Welinton'u ikna etti! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 10:27:30. #1.14#
title