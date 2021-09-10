Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları - Haberler Spor
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları

AA - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı maçın biletleri 12 Eylül Pazar günü satışa sunulacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçta en düşük bilet 490 liradan, en pahalısı ise 1.600 liradan satılacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Borussia Dortmund karşısında açacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerinin çıkacağı tarih ve fiyatları belli oldu.

13 EYLÜL'DE GENEL SATIŞA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak. 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlar, biletleri almada öncelik tanınacak. Biletlerin genel satışına 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

7. kategori: 200 lira

8. kategori: 175 lira

VIP 100: 1.250 lira

VIP 101-126: 1.100 lira

1903 A-E: 1.400 lira

1903 B-D : 1.500 lira

1903 C: 1.600 lira

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları
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Haber: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları - Haberler Spor
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