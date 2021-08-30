Beşiktaş, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler resmen başladı

Beşiktaş, Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun kulübü Le Havre'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kara Kartal'ın bu transfer için Meraş'a 1 milyon euro + 200 bin euro bonus ödemesi yapacağı öğrenildi.