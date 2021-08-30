Beşiktaş, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler resmen başladı
Beşiktaş, Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun kulübü Le Havre'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kara Kartal'ın bu transfer için Meraş'a 1 milyon euro + 200 bin euro bonus ödemesi yapacağı öğrenildi.
Yerli transferi için kolları sıvayan Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Siyah-beyazlıların bu transfer için milli futbolcuya 1 milyon euro + 200 bin euro bonus ödeyeceği öğrenildi.