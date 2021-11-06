Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi

Nefes kesen maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Karışılaşmanın ardından Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlar arasında kavga çıktı.

BEŞİKTAŞ, 6 RESMİ MAÇTA 5 MAĞLUBİYET ALDI

Son haftalarda bir türlü kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş, 6 resmi maçta 5 mağlubiyet aldı. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya çağıran taraftarlarla destek olan taraftarlar arasında kavga çıktı. Olaylar çok büyümeden sonlandı.

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