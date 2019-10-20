Beşiktaş TRC İnşaat -  İzmit Belediyespor: 88-89

20.10.2019 17:32

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SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin KahramanBEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bogicevic 4, Bahar Çağlar 21, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif BayramİZMİT BELEDİYESPOR: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Özge Kavurmacıoğlu 12, Cado 22, Grigalauskyte 13, Talbert 15, Yasemin Güneş, Melek Yusufoğlu 4, Gamze Takmaz 31'İNCİ PERİYOT: 20-27DEVRE: 40-433'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62NORMAL SÜRE: 81-815 FAULLE ÇIKAN: 39.03 Talbert ( İzmit Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda normal süresi 81-81 tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş TRC İnşaat'ı 89-88 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılırken konuk ekip ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: DHA