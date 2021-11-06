Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü - Haberler Spor
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Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 90+6. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içinde olaylar çıkarken karşılaşmaya kurtarışlarıyla damga vuran bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.

Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşması nefes kesti. Süper Lig'de haftanın maçında gülen taraf son dakikalarda Cornelius'un ayağından bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonspor oldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ise saha karıştı.

UĞURCAN ÇAKIR, BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARLA GERGİNLİK YAŞADI

Maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla Trabzonspor'u ayakta tutan milli kaleci Uğurcan Çakır, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı futbolcularla gerginlik yaşadı. Siyah-beyazlı tribünlerde başarılı kaleciye tepki gösterirken karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Uğurcan Çakır'ı cezalandırdı.

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