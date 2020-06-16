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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor

Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre ve Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı kadrosunda görmek istiyor.

16.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:03

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

Ligdeki Antalyaspor yenilgisinin ardından takımda değişikliklerin olacağının sinyallerini veren Yalçın, gelecek sezonun transferlerini belirledi. Tecrübeli teknik adamın hedefleri arasında Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ve Yeni Malatyaspor forması giyen eski öğrencisi Gökhan Töre, bulunuyor.

Bu sezon Malatyaspor formasıyla kupa ve lig olmak üzere 22 maça çıkan Töre, 2 gol 4 asistle oynadı. Aytemiz Alanyasporlu N'Sakala ise 28 maçta forma giydi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
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