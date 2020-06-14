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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız

Antalyaspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kalan haftalar, bütün oyuncular için test niteliğinde olacak. Devam etmemiz gerekenler, devam edecekler. Yollarımızı ayırmamız gerekenlerle ayıracağız" dedi.

14.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:02

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Çok istatistik konuşmayı sevmiyorum. Skora bakıyorum, 2-1 mağlubuz. İstatistiklerin bir önemi kalmıyor. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mantalitede oynuyorlar, oyun anlayışımız nasıl... İlk yarıda oynadığımız oyun inanılır gibi değil. 5 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Bugün Ersin ve Rıdvan'ın performanslarından memnunum. Ersin, iyi bir kaleci olacağının sinyalini verdi, gollerde çok bir hatasının olduğunu düşünmüyorum. Rıdvan da keza Beşiktaş'a çok şey verebilir" diye konuştu.

"YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam gelecek sezon ile ilgili kadro yapılanmasından da bahsetti ve "Bu 3 aylık süreç herhalde kafaları başka yere götürmüş. 5 oyuncumuz yurt dışındaydı, geç ''hazırlanma imkanı buldular. Bunlar kesinlikle bir bahane değil. Önümüzü yavaş yavaş göreceğiz. Kalan haftalar, bütün oyuncular için test niteliğinde olacak. Devam etmemiz gerekenler, devam edecekler. Yollarımızı ayırmamız gerekenlerle ayıracağız. Çok çalışılarak düzeltilecek bir şey değil son vuruşlar. Bazı şeyler çalışarak değişmiyor. Gökhan Gönül bile 2-3 gol atamadık. Erken atsaydık belki farklı olurdu. Antalyaspor daha akıllı oyunu tercih etti" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
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