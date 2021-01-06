Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrası Mario Mandzukic transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili, "Evet, Mandzukic ile ilgileniyoruz, şartlar bize uygun olursa olabilir bu transfer" dedi.

Takviye istediğini de belirten teknik adam, "Alabilirsek tabii ki transfer istiyoruz, önümüzde daha çok maç var. Oyuncuların hepsini kullanıyoruz. Kadromuzu biraz daha genişletirsek bunun kimseye zararı olmaz. Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin, bu gelsin gibi söylemler doğru değil. Şu anda Hatayspor maçına konsantre olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Mario Mandzukic

BEŞİKTAŞ'IN MANDZUKIC TEKLİF

Beşiktaş'ın Mandzukic'e teklifi 6 aylık oldu ve içinde çeşitli bonuslar yer aldı. Önerilen kontratta şampiyonluk bonusunun yüksek olduğu ifade edildi.