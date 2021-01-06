Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz
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Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz

06.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:11

Çaykur Rizespor maçı sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bonservisi elinde olan Hırvat yıldız Mario Mandzukic'in transferi için görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrası Mario Mandzukic transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili, "Evet, Mandzukic ile ilgileniyoruz, şartlar bize uygun olursa olabilir bu transfer" dedi.

Takviye istediğini de belirten teknik adam, "Alabilirsek tabii ki transfer istiyoruz, önümüzde daha çok maç var. Oyuncuların hepsini kullanıyoruz. Kadromuzu biraz daha genişletirsek bunun kimseye zararı olmaz. Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin, bu gelsin gibi söylemler doğru değil. Şu anda Hatayspor maçına konsantre olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz
Mario Mandzukic

BEŞİKTAŞ'IN MANDZUKIC TEKLİF

Beşiktaş'ın Mandzukic'e teklifi 6 aylık oldu ve içinde çeşitli bonuslar yer aldı. Önerilen kontratta şampiyonluk bonusunun yüksek olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz
Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: normalde gelsin demezdim ama ucuza geliyormuş o zaman bayern görmüş juevntus görmüş atletico görmüş adam tabii ki gelsin
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DÜZGÜN: LİVERPOOL 8-0 BAYERN MÜNİH 5-0 DİNAMO KİEV 6-0 LEEDS UNİTED 6-0 WOLVERHAMPTON 4-0 Bu skorları alan bir takımı değil şampiyon yapmak liglere yediği gol kadar sene sene katılmama cezası veririm ve hala öğrenemediler altyapılaradan futbolcu yetiştirmeden türk fıtbolu bir adım öne gitmez bu gsfbjk üçlemesinden başarı gelmez milyon eurolar boş beleş yabancılara kaptırılır yerinde saymaya devam eder
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