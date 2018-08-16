Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Maalesef İyi Oynamadık
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 mağlup olmalarına rağmen tur atladıkları LASK Linz maçında iyi futbol oynamadıklarını ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda karşı karşıya geldikleri LASK Linz maçında oynadıkları futbolun kendilerine yakışmadığını belirtti.
Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "Kaybetmek bizim için üzüntü verici. Bu takım diri, koşan bir takım ama bizim de oyuncu kalitemiz, takım üstünlüğümüz sahaya yansımalıydı.
"MAALESEF İYİ OYNAMADIK"
İlk yarıda yavaş oynadık, çok kötü top kayıpları yaptık. Hücum teşebbüsümüz beklentimizin çok altındaydı. Maalesef iyi oynamadık. Oyun için biraz uğraşacağız, maalesef öyle gözüküyor. Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı. Bugün hatalar çok fazlaydı. Bizim oyun tarzımızın dışında bir oyun çıktı bugün ortaya. Olumsuzlukları kendi aramızda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
"TRT BİZİM TELEVİZYONUMUZ"
Maçın yayıncısının son dakikaya kadar belli olmamasını da değerlendiren deneyimli hoca, "TRT bizim televizyonumuz, Türkiye'nin televizyonu, devletin televizyonu, halkın televizyonu. Böyle bir sorunun konuşulmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.
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yıldız oyuncu olmayınca şenol hoca bir hiçtir .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SENOL HOCA BU TAKIMI BİZ CALIRTIMIYORUZ ADAM DÜN GELMİŞ İKİ HATA İKİ GOL. BÖYLE GİDERSE TAKIMI DENEME TAHTASI YAPIYORSUN KAHRAMAN OLAYIM DERKEN YOLCU ABBAS OLMAYASIN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kim buldu bu rocoyu larini nasıl transfer yapıyor bu takım tolga oguzhan lens bitmiş abi takım bitik bu sezon bize dokuz doğutturur bunlar bu turu şans eseri geçtik yazıklar olsun size birde ilhan mansız guti ne iş yapmaya gelmişler bjk nin paraları boşa gidiyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Lan bu yeşilçam oyuncusu ne diye konuşuyor. Kendini yere atsa iki dikiş attırsa daha iyidiCevap Yaz 4 7 Yayından KaldırRENKLİLER: Hiç bir fırsatı kaçırmıyor. Dışarıda düşmana ne gerek içimizdekiler yeter bize1 Yayından Kaldır