Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Maalesef İyi Oynamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda karşı karşıya geldikleri LASK Linz maçında oynadıkları futbolun kendilerine yakışmadığını belirtti.

Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "Kaybetmek bizim için üzüntü verici. Bu takım diri, koşan bir takım ama bizim de oyuncu kalitemiz, takım üstünlüğümüz sahaya yansımalıydı.

"MAALESEF İYİ OYNAMADIK"

İlk yarıda yavaş oynadık, çok kötü top kayıpları yaptık. Hücum teşebbüsümüz beklentimizin çok altındaydı. Maalesef iyi oynamadık. Oyun için biraz uğraşacağız, maalesef öyle gözüküyor. Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı. Bugün hatalar çok fazlaydı. Bizim oyun tarzımızın dışında bir oyun çıktı bugün ortaya. Olumsuzlukları kendi aramızda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRT BİZİM TELEVİZYONUMUZ"

Maçın yayıncısının son dakikaya kadar belli olmamasını da değerlendiren deneyimli hoca, "TRT bizim televizyonumuz, Türkiye'nin televizyonu, devletin televizyonu, halkın televizyonu. Böyle bir sorunun konuşulmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.