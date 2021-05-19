Akaretler'de ortalık savaş alanına döndü! Beşiktaş taraftarı ile polis arasında büyük bir arbede yaşandı
Şampiyonluk kutlamaları için Vodafone Park'a doğru yürüyüşe geçen Beşiktaş taraftarlarına polis engel oldu. Bariyerleri geçmek için yoğun gayret gösteren siyah-beyazlıların çabaları sonuçsuz kaldı ve büyük bir arbede yaşandı.
Süper Lig'de 16. kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren Beşiktaş'ta taraftarlar polisle karşı karşıya geldi.
POLİSTEN TARAFTARLARA MÜDAHALE
Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler'de polis bariyerleriyle karşılaştı. Gelen ambulansa yol vermek için açılan bariyerlerden taraftarlar geçmeye çalıştı. Polisin müdahale etmesiyle taraftarlarla arbede yaşandı