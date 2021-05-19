Akaretler'de ortalık savaş alanına döndü! Beşiktaş taraftarı ile polis arasında büyük bir arbede yaşandı

Şampiyonluk kutlamaları için Vodafone Park'a doğru yürüyüşe geçen Beşiktaş taraftarlarına polis engel oldu. Bariyerleri geçmek için yoğun gayret gösteren siyah-beyazlıların çabaları sonuçsuz kaldı ve büyük bir arbede yaşandı.