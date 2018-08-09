Beşiktaşlı Taraftarlar, Mario Götze'yi Mesaj Yağmuruna Tuttu: Bize Gel
Beşiktaşlı taraftarlar Borussia Dortmund'lu yıldız futbolcu Mario Götze'nin sosyal medya hesabına akın ederek "Come to Beşiktaş" mesajı yağdırdı.
Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye gitmesinin ardından siyah beyazlı ekip için 10 numara transferi için çalışmaları sürüyor. Daha önceki transfer sezonlarında 'Come to Beşiktaş' sloganıyla taraftarların yıldız futbolcuların Beşiktaş'a imza atmasına yardımcı oldukları biliniyor.
MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR
Siyah beyazlı taraftarların son hedefi ise ofansif orta saha olarak görev yapan Alman futbolcu Mario Götze oldu. Yüzlerce Beşiktaşlı taraftar, Mario Götze'nin son paylaştığı fotoğrafa Come to Beşiktaş yazarak adeta mesaj yağmuruna tuttu.
Diğer yandan taraftarlar yıldız ismin bu yorumlara ne tepki vereceği merak konusu olarak görülüyor.
YORUMLAR (4)
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TEMİZ YÜZLÜ BİR ÇOCUGA BENZİYOR BEŞİKTAŞA YAKIŞIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FİYATLARA YANSITMAYACAKLARMIŞ DEMEKKİ OKADAR ÇOK FAHİŞ FİYATLA SATIYORLARDICevap Yaz Yayından Kaldır
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gel gel gel gel ne bu eziklikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlar da kafayı yemiş önüne gelene bize gel diyorlar :)))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır