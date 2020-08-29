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Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Portekizli için #GelsinArtıkQuaresma başlığı ile sosyal medyada kampanya başlattı.

29.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:38

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri yükselmeye başladı.

Siyah beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya giden ve sezon sonu itibarıyla mavi-beyazlı takımla da yollarını ayıran Portekizli oyuncu için Beşiktaş taraftarı harekete geçti. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eden Ricardo Quaresma Kasımpaşa'dan ayrıldığını açıklamıştı.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay devreye girmiş ve transferde sona gelmişti. Beşiktaş taraftarı da şu an boşta olan yıldız futbolcu için sosyal medyada Hashtag başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar #GelsinArtıkQuaresma başlığı ile twitter'da binlerce paylaşım yaptı.

Taraftarın sevgilisi olan Portekizli yıldız siyah- beyazlı formayla 227 maçta 38 gol atarken, 78 de asist yapmayı başardı.

(Takvim)

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
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