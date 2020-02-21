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Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a 60'ıncı yıl mazbatası

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp üyeliğinde 60'ıncı yılını dolduran Rahmi Koç'a 60'ıncı yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

21.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:52
Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a 60'ıncı yıl mazbatası

Başkanı , kulüp üyeliğinde 60'ıncı yılını dolduran 'a 60'ıncı yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldi. Ziyarette, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de yer aldı. Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60'ıncı yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim ederken futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması da hediye etti.

Çebi ve Yamantürk, görüşmede Koç ile siyah-beyazlı takımın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: DHA
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