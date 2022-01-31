Beşiktaş'ta Ghezzal, sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrıldı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta Ghezzal, sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrıldı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş'ta Ghezzal, sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kulüp açıklamasında, "Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, futbol A takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Haber

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