Beşiktaş'tan olay gönderme: Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi!

Karşılaşmanın ilk yarısında iki golü VAR'a takılan Siyah-Beyazlılar, Gökhan Töre'nin attığı golde bu kez üzüntü yaşamadı. Beşiktaş, Gökhan'ın golünden sonra dikkat çeken bir gönderme yaptı. Töre'nin olduğu GIF'te, "Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi" notu düşüldü.

Beşiktaş'tan maç oynanırken gelen paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. İki gol ilk yarıda VAR'a takıldıktan sonra Gökhan Töre'nin attığı golde de Siyah-Beyazlılar bir an tereddüt yaşadı. Ancak temiz olan gol için aksi bir karar çıkmadı. Beşiktaş resmi hesabından TFF'ye 'VAR' göndermesi yapıldı.

"ÇOK ŞAŞKINIZ"

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin attığı golün ardından, "Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi" notunu düşerken, bir de 'şaşkın surat' emojisi koydu. Siyah-Beyazlılar, golün iptal edilmemesine şaşkınlık yaşadığını belirtmek istedi.