Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi Beşiktaşlı futbolcu Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ANTALYA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Kaynak: AA