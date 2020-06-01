Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı Beşiktaş'ın efsane sponsoru Beko geri döndü. Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu için Beko ile 2 yıl için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Siyah beyazlılar, bu anlaşma karşılığı 42 milyon artı KDV alacak.

Beşiktaş Kulübü, Beko ile 2 yıllığına göğüs sponsorluğu imzalandığını açıkladı. Buna göre siyah-beyazlı kulüp, 2 yıllığına 42 milyon TL gelir elde edecek.

42 MİLYON TL + KDV KARŞILIĞI İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili açıklamada, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna duyurulur." İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA