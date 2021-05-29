Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi
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Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi

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Beşiktaş yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılan yıldız futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın da onay verdiği transfer için Kara Kartal, tüm şartları zorlayacak. Yıllık 4 milyon euro ve 2 milyon euro da imza parası isteyen yıldız futbolcuya Beşiktaş, taleplerinin yarısını önerdi. Siyah-beyazlılar, Costa cephesinden gelecek cevabı bekliyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta yıldız bir golcü için girişimlere başlandı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu Diego Costa'nın transferini bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

TALEPLERİNİN YARISINI ÖNERDİLER

Fanatik'in haberine göre, Ocak ayında Atletico Madrid'le yollarını ayırmasının ardından yeni takım bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hızlı bir değerlendirme aşaması sonrasında pazarlıklara başlayan Beşiktaşlı idareciler, görüşmeleri sürdürüyor. Yıllık 4 milyon euro maaş ve 2 milyon euro da imza parası talebinde bulunan İspanyol yıldıza taleplerinin yarısını öneren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun menajeriyle telefon trafiğine devam ediyor, mali şartlar zorlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş yönetiminin gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmalarını görüşmelerde koz olarak kullandığı, futbolcunun da kariyerine Kupa 1'de yer alan bir takımda devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-Beyazlı teknik ekiple de bir görüşme trafiği yapıp Costa konusunda olumlu geri dönüş alan idareciler, dünyaca ünlü golcüye Siyah-beyazlı formayı giydirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi
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